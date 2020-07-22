РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 22 июл. В городском округе Домодедово снизилось количество острых кишечных инфекций, что связано с усиленным соблюдением жителями санитарных правил, сообщается на странице Домодедовской центральной городской больницы в соцсети «ВКонтакте».

«Врачи-ифекционисты ГБУЗ Московской области Домодедовская ЦГБ связывают тенденцию снижения этим летом уровня острых вирусных и бактериальных кишечных инфекций с усиленным соблюдением жителями санитарных правил из-за коронавируса. Частое мытье и дезинфекция рук стали хорошей привычкой, которая имеет и такой «побочный» позитивный результат», - говорится в сообщении.

Также в Домодедове снизилось количество пациентов с коронавирусной инфекцией. По словам врача-инфекциониста ДЦГБ Ирины Пикаловой, сейчас в инфекционном отделении ДЦГБ, перепрофилированном весной под лечение коронавирусных больных, проходят лечение 50 пациентов как местных, так и иногородних. Это в разы меньше, нежели в весенние месяцы.

Главный врач ДЦГБ Андрей Осипов отметил, что ситуация стабилизировалась благодаря квалифицированным кадрам, а также своевременному поступлению в инфекционное отделение нового медицинского оборудования в рамках областной программы «Здравоохранение Подмосковья». Прежде всего речь идет об аппаратах ИВЛ и современной системе обеспечения кислородом в каждой палате.

С конца января в инфекционное отделение ДЦГБ госпитализировали 756 пациентов с коронавирусом.