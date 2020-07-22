РИАМО - 22 июл. Депутаты Московской городской думы и Московской областной думы проведут совместную работу по решению проблемы по распространению в регионе борщевика Сосновского, сообщил журналистам в среду председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

«Обязательно вместе с коллегами из Московской областной думы проведем совместную работу. Обменяемся опытом. Это задача, которая стоит <...> в самое ближайшее время», - сказал Козлов.

Козлов также добавил, что объединение усилий близлежащих регионов поможет в победе над борщевиком. Он отметил, что в Московской области уже несколько лет действует программа по последовательной борьбе с распространением этого растения.

В среду депутаты Мосгордумы приняли закон о введении штрафов за непроведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в столице.

Для граждан размер санкций составит от 2 до 5 тысяч рублей. Для должностных лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - на сумму от 150 тысяч до 700 тысяч рублей.