РИАМО - 22 июл. В Солнечногорске закончили укладку асфальта на 45 участках дорог общей протяженностью порядка 75 километров, среди которых 18 участков региональных и 27 участков муниципальных дорог, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ремонт на региональной дорожной сети ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Стоит отметить, что в округе в рамках проекта «Улицы Победы» отремонтировали улицу Баранова. На участке от улицы Крестьянская до улиц Красная и Рабочая заменили покрытие и нанесли разметку», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По результатам голосования на портале «Добродел» в программу ремонта включили участки дорог «М-10 «Россия» – Березки», «Голубое – больница № 6» и «Пикино – Поярково – Мышецкое». Участок дороги «М-10 «Россия» – Березки» был одним из лидеров по количеству набранных голосов – 189.

Всего в 2020 году на территории Московской области отремонтируют более 1,7 тысячи дорог длиной свыше 2 тысяч километров.