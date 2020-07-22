РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июл. В подмосковном Подольске проверили три больницы округа на доступность для инвалидов-колясочников, из них полностью пригодна для заезда только одна, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск в соцсети «ВКонтакте».

В рамках реализации партийного проекта ВПП «Единая Россия» «Единая страна - доступная среда» член фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Подольск, муниципальный куратор партийного проекта Татьяна Круглова организовала и провела проверку трех поликлиник округа на предмет доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

«Совместно с инвалидом-колясочником проверили учреждения на предмет доступности для опорников. В ходе проверки выявили, что для инвалидов-колясочников полностью доступна только недавно построенная Подольская районная больница. Подольская городская клиническая больница №3 фактически недоступна, Подольская городская поликлиника №1 доступна частично», - говорится в сообщении.

В Подольской районной больнице в микрорайоне Кузнечики на бульваре 65-летия Победы, 10 пандус на крыльце соответствует нормам, но в начале есть небольшое возвышение, что затрудняет заезд коляски на пандус. Работает лифт, в который заедет любая коляска.

В Подольской городской клинической больнице №3 на улице Литейная, дом 40 вход для колясок оборудован с бокового входа, там узкая лестница, на которой уложены швеллеры. Угол наклона не соответствует норме, во время проверки коляска не уместилась в установленную ширину направляющих, хотя она одна из самых узких. По информации руководства объекта, до конца 2020 года планируется установка пандуса, соответствующего нормативам.

В Подольской городской поликлинике №1 на улице Кирова, дом 27 уличный пандус соответствует норме. Поликлиника построена давно, лифты установлены узкие, в которые могут заехать не все коляски.





