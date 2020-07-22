РИАМО - 22 июл. В Волоколамске ко Дню города завершили начатое в прошлом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустройство исторического центра, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Новый вид получила площадь перед зданием администрации и площадь Вечного огня.

«Обновленная территория стала ключевым звеном в сети общественных территорий. У жителей города появилось еще одно место, где можно приятно провести время всем категориям пользователей», - сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

На площади у администрации выполнили демонтаж и земельные работы, полностью заменили мощение, установили новые опоры уличного освещения.

За монументом «Вечный огонь» организовали тенистый сквер с пешеходными дорожками и местами для спокойного отдыха.