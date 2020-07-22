РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 июл. Разрешение на строительство пяти домов вблизи поселка Светлые горы выдали в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении министерства жилищной политики Московской области.

«В Московской области на прошлой неделе введен в эксплуатацию многоквартирный жилой дом на 507 квартир в деревне Сапроново Ленинского горокруга. Разрешения на строительство выданы девяти жилым домам на 1 208 квартир. Среди них: пять домов на 426 квартир вблизи поселка Светлые Горы в Красногорске», ─ сообщила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

За минувшую неделю разрешения на строительство выданы более 25 нежилым объектам на 48 тысяч квадратных метров. Среди них школа на 550 мест в поселке Нахабино горокруга Красногорск.