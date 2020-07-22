РИАМО - 22 июл. Новая детская поликлиника с травматологическим пунктом появится в московском районе Бирюлево Восточное, она будет рассчитана на 320 посещений в смену, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства города Москвы.

«В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году», - сказал руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

В поликлинике запланировали зону дежурного врача, кабинет приема анализов/введения инъекций, кабинет выдачи справок, направлений и выдачи больничных листов, фильтр-бокс, отделения платных медицинских услуг.



«На ближайшие три года департаментом строительства города Москвы запланировано строительство 39 медицинских объектов, в том числе более 20 амбулаторно-поликлинических учреждений», - добавил Загрутдинов.