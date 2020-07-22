РИАМО – 22 июл. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил уйти от понятия «средняя зарплата» для учителей и врачей, сообщает Газета.ru.

Он подчеркнул, что в разных регионах России средняя зарплата у врачей и учителей отличается в несколько раз.

«Нам надо, может быть, даже обсудить этот вопрос и принять решение уйти от разговоров о средней зарплате», — отметил Володин.

Председатель Госдумы напомнил, что средней зарплаты учителей в 40 тысяч рублей фактически нет. Так, в регионах молодые учителя получают около 18 тысяч рублей. Та же история и с врачами.