РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 июл. В городском округе Мытищи строительная готовность школы на 1,1 тысячи мест в 25 микрорайоне составляет 95%, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Первый заместитель министра стройкомплекса Подмосковья Александр Вилькомир проверил ход завершения работ по строительству школы на 1 100 мест в 25 микрорайоне на Новомытищинском проспекте в городском округе Мытищи. Вилькомир осмотрел здание и территорию школы и оценил темпы работ.

«На объекте задействованы почти 250 человек. Выполняются фасадные работы и внутренняя отделка помещений, завершается монтаж инженерных сетей, а также благоустройство территории. Объект готов на 95%. Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в августе», - сказал Вилькомир.

В совещании также приняли участие начальник отдела №4 Главгосстройнадзора Московской области Егор Бабенко, представители администрации и генподрядной организации. Перед представителями администрации и генподрядчиком ООО «ИСК Родина» поставлена задача обеспечить ввод объекта в установленные сроки. Строительство ведется в рамках президентского национального проекта «Современная школа» за счет средств бюджета.

Согласно проектной документации, в четырехэтажном здании школы предусмотрены современные классы, столовая, медпункт, кабинеты для кружков, спортивный и актовый залы, библиотека, административные и вспомогательные помещения. Общая площадь объекта составляет почти 18 тысяч квадратных метров. На прилегающей территории появятся спортивная зона с волейбольно-баскетбольной зоной, а также игровыми и спортивными площадками.