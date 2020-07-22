РИАМО - 22 июл. В единую дежурную диспетчерскую службу городского округа Шатура в среду поступило сообщение о нападении волчицы на мать и дочь, проживающих в частном доме в деревне Бабынино, животное застрелили, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Как оказалось, животное забежало на территорию участка, напало на людей, после чего его загнали в дом. На место происшествия приехали бригада скорой помощи,представители Шатурского общества охотников и рыболовов и ветеринарной службы. Хищника застрелил егерь Валерий Аникин.

«Такое поведение нетипично для волков: это один из самых скрытных зверей. Есть предположение, что животное могло оказаться больным», – сказал председатель Шатурского общества охотников и рыболовов Василий Тарасов.

Пострадавшим женщинам оказали медпомощь. Примечательно, что накануне волчицу видели на автозаправке около деревни Самойлиха. На это место также выезжали специалисты, но волчицы там уже не было.

Труп животного направили в лабораторию, чтобы выявить, не страдало ли оно бешенством. В рамках профилактики распространения заболевания на территории городского округа Шатура два раза в год проводится вакцинация диких животных. Оральные вакцины раскладывают в лесных массивах вокруг населенных пунктов и вблизи свалок.