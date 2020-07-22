РИАМО - 22 июл. Московский городской суд собирается провести предварительные слушания по делу сестер Хачатурян 31 июля в закрытом режиме, сообщает РИА Новости.

«Предварительные слушания по делу назначены на 31 июля», — сказал представитель суда.

На заседании рассмотрят процессуальные вопросы предстоящего разбирательства, в том числе будет принято к рассмотрению ходатайство о суде присяжных.

Девушки обвиняются в убийстве отца. В июле 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественными колотыми ранениями.

Девушки заявили, что находились в безвыходном положении, потому что отец морально и физически над ними издевался.

Сестры обвиняются в убийстве группой лиц по предварительному сговору.