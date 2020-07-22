РИАМО - 22 июл. Хаски, который напал на ребенка в подмосковном Красногорске, не был привит от бешенства, собаку поставят на карантин, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В среду на улице Первомайской в Красногорске собака породы хаски напала на семилетнего мальчика, который катался по улице на самокате. Собака повалила ребенка и укусила за щеку. Очевидцы отогнали животное, вызвали скорую помощь и полицию.

«Специалисты ветеринарной службы Минсельхозпрода Московской области взяли ситуацию на контроль. Ветврачи выяснили у хозяйки собаки подробности. С ее слов, во время инцидента она была на работе. Собака - кобель, 2 года, метис хаски. Собаку на улицу выпустил сосед по коммунальной квартире», — сказал Разин.

Он добавил, что у хозяйки хаски три маленьких ребенка и раньше собака не проявляла агрессии к детям.

«Собака не привита против бешенства. Наши инспекторы выехали на место. Собака будет поставлена на карантин», — подчеркнул Разин.

Он добавил, что со стороны полиции принимаются все процессуальные действия.