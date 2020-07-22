РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июл. Полицейские Подольска задержали 27-летнего местного жителя, укравшего в торговом центре мобильный телефон стоимостью 12 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по городскому округу Подольск поступило заявление от 34-летнего местного жителя о том, что неизвестный в торговом центре микрорайона Климовск похитил мобильный телефон заявителя. Общая сумма материального ущерба составила 12 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали 27-летнего местного жителя, у которого изъяли похищенное имущество. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.