РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 июл. Бродячая собака напала на четырехлетнего мальчика в подмосковном Красногорске вечером в среду, сообщил «РИАМО в Красногорске» представитель экстренных служб горокруга.

«22 июля в 18:00 во дворе дома №13 по улице Комсомольской бродячая собака без бирки напала на четырехлетнего мальчика. Ребенок играл на детской площадке, собака напала сзади, покусала затылок и теменную часть головы», - сообщил представитель.

Он добавил, что очевидцы отогнали собаку и отвезли мальчика с матерью в приемное отделение Красногорской горбольницы №1.

«У ребенка рваные раны головы, требуется наложение швов», - заключил представитель.