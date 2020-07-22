РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска на улице Симферопольская установили дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«На проезжей части Симферопольской улицы от дома №29 до Театральной улицы установили дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств», - говорится в сообщении.

Меры приняли для предотвращения заужения проезжей части.