РИАМО - 22 июл. Рассмотрение 19 дел об административных нарушениях прошло в Главгосстройнадзоре Подмосковья, по 10 из них назначили штрафные санкции в размере 719 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

На сумму 202 тысячи рублей было вынесено 4 постановления за нарушение требований нормативных документов в строительстве. Еще 5 постановлений на сумму 511 тысяч рублей вынесли за строительство без разрешения.

«За эксплуатацию объекта без разрешения на ввод его в эксплуатацию вынесено 1 постановление на сумму 5 тысяч рублей», – уточняется в сообщении.

Девять строительных компаний получили предупреждения от специалистов Главгосстройнадзора.