РИАМО - 22 июл. Депутаты Мосгордумы уйдут на каникулы в период с 27 июля по 13 сентября, данное постановление в окончательной редакции было принято после голосования, передает корреспондент РИАМО.
Во время заседания депутаты рассмотрели проект постановления Мосгордумы «О внесении изменения в постановление Московской городской думы от 15 июля 2020 года №47 «О плане работы Московской городской думы на III квартал 2020 года».
По его словам, 20 июля 2020 года проект был рассмотрен на заседании комиссии по организации работы думы и был рекомендован для принятия в первом чтении с учетом изменения редактора.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии