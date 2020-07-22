РИАМО - 22 июл. Депутаты Мосгордумы уйдут на каникулы в период с 27 июля по 13 сентября, данное постановление в окончательной редакции было принято после голосования, передает корреспондент РИАМО.

Во время заседания депутаты рассмотрели проект постановления Мосгордумы «О внесении изменения в постановление Московской городской думы от 15 июля 2020 года №47 «О плане работы Московской городской думы на III квартал 2020 года».

«Изменениями также предлагается установить летний перерыв в работе думы с 27 июля по 13 сентября 2020 года», - сказал заместитель председателя Мосгордумы, председатель комиссии Мосгордумы по городскому хозяйству и жилищной политике Степан Орлов.

По его словам, 20 июля 2020 года проект был рассмотрен на заседании комиссии по организации работы думы и был рекомендован для принятия в первом чтении с учетом изменения редактора.