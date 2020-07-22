РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 июл. В период весеннего призыва в армию отправились 140 молодых мытищинцев, все призывники прошли тест на коронавирус, сообщил глава городского округа Мытищи Виктор Азаров.

Весенний призыв в Мытищах завершился. Призывная комиссия начала свою работу с 1 апреля. Основные мероприятия комиссия начала осуществлять с 12 мая. До этого времени сотрудники работали удаленно.

«В армию призывали граждан мужского пола 2002-1993 годов рождения, зарегистрированных на территории городского округа Мытищи. Всем призывникам были проведены экспресс-тесты на коронавирус. Они у всех были отрицательными. Ряды Вооруженных сил пополнили 140 молодых мытищинцев. Задачу военного комиссариата Подмосковья выполнили в полном объеме», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что каждый пятый призывник имеет высшее образование, 12 ребят взяли академические отпуска в учебных заведениях, чтобы пройти военную службу, четыре призывника были направлены в научные роты, пять - были направлены для прохождения военной службы в Президентский полк.

«Есть тенденция, что с каждым годом уровень образования наших призывников растет. Это и правильно, так как техническое оснащение вооруженных сил повышается, и есть востребованность в подготовленных ребятах. Приятно, что традиционно наших ребят направляют в элитные подразделения. 80% призывников проходят службу в частях Западного военного округа», - добавил Азаров.

Он отметил, что главная особенность весеннего призыва этого года, конечно, в том, что он проходил в условиях усиленного противоэпидемического режима, предполагающего собой выполнение всех мероприятий по сохранению здоровья ребят. Это позволило избежать заболеваний среди призывников.

«На всем пути следования на место службы молодые люди обеспечивались средствами индивидуальной защиты. Уже в воинских частях для них установлен обязательный двухнедельный карантин. Осенний призыв в армию стартует с 1 октября и завершится 31 декабря этого года», - уточнил Азаров.