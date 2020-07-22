РИАМО - 22 июл. Миллиардер Олег Дерипаска считает, что нужно остановить расширение Москвы из-за того, что в городе запредельная концентрация ресурсов.

«Вообще, я считаю, важный результат этого первого этапа в том, что стало понятно: нужно как-то остановиться с расширением Москвы. Во-первых, как только возник карантин, Москва и все управление страны фактически оказались заблокированы и отрезаны. Уже ясно, что нужно создавать какой-то резервный пункт управления», — сказал Дерипаска в интервью радиостанции «Бизнес FM».

Он отметил, что запредельная концентрация ресурсов в столице искажает сигналы, которые правительство посылает экономике.

Олег Дерипаска – российский предприниматель, миллиардер, председатель наблюдательного совета и основатель компании «Базовый элемент».