РИАМО - 22 июл. Повышенные меры обработки против коронавирусной инфекции сохранятся в московском городском транспорте, сообщил в ходе конференции заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Мэром Москвы поддержано решение, что все те повышенные регламенты, связанные с обработкой помещений вагонов, поездов, автобусов, будут сохранены», - сказал Ликсутов.

Он отметил, что также сохранятся санитайзеры, установленные в метро, на железнодорожных станциях и остановках общественного транспорта.

Все меры направлены на предотвращение рисков заражения коронавируной инфекцией.

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22 ИЮЛЯ

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