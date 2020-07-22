РИАМО - 22 июл. Повышенные меры обработки против коронавирусной инфекции сохранятся в московском городском транспорте, сообщил в ходе конференции заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
Он отметил, что также сохранятся санитайзеры, установленные в метро, на железнодорожных станциях и остановках общественного транспорта.
Все меры направлены на предотвращение рисков заражения коронавируной инфекцией.
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Текстовая трансляция
22 ИЮЛЯ
- Самые важные новости дня в карточках
- Иммунитет к коронавирусной инфекции обнаружили у 23-24% населения Москвы и Подмосковья, об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
- В Подмосковье возобновляется проведение спортивных мероприятий. Соревнования и турниры по различным видам спорта проводятся с ограничениями по количеству участников в соответствии с требованиями безопасности.
- Депздрав Москвы опроверг информацию о росте заболеваемости Covid‑19 в столице. За месяц число новых заболевших сократилось на 45,9%.
- Мишустин заявил, что здравоохранение РФ готово ко второй волне Covid‑2019. Глава российского кабмина уточнил, что система здравоохранения хорошо себя показала во время пандемии.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- За последние сутки в России зафиксировали 5 862 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 128 случев заражения. В Москве - 638 случаев.
- В Москве за прошедшие сутки умерли 19 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4350 человек.
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