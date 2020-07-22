РИАМО - 22 июл. Администрация городского округа Солнечногорск подписала концессионное соглашение о создании и реконструкции городского освещения, эксплуатации объектов наружного освещения в муниципалитете, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Партнером в рамках соглашения стала компания «БЛ Инжиниринг», которая входит в международную светотехническую корпорацию «Боос Лайтинг Групп». Соглашение будет действовать в течение 15 лет.

«Ранее инвестор уже заключил концессионное соглашение по реконструкции и созданию городского освещения в Электростали. Общий объем инвестиций концессионера в проект в городском округе Солнечногорск за первый год составит более 658 миллионов рублей. Компенсация из бюджета Московской области - 240 миллионов рублей. Экономия электроэнергии от реализации проекта составит не менее 60%, что позволит муниципалитету снизить затраты на электричество», - отметила и.о. министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Концессионер за свой счет до конца текущего года восстановит 50% не работающего на данный момент в Солнечногорске освещения.

В рамках соглашения планируют заменить неэффективное осветительное оборудование, более 140 существующих шкафов питания с установкой автоматизированной системы управления освещением, 30 километров электрических сетей.

Также «БЛ Инжиниринг» создаст 1500 новых точек освещения, 32 пункта нового оборудования системы управления. Кроме этого, в Солнечногорске запланировано создание единого ситуационного центра мониторинга и управления всем наружным освещением.