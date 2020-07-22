РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июл. В подольском городском отделе ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области на улице Чехова жители могут заполнять заявления так, как им удобно, для этих целей есть столы, прием организован по всем правилам, сообщила руководитель подольского отдела ЗАГС Галина Новохатская.

Житель Подольска пожаловался в соцсети «ВКонтакте», что посетители вынуждены стоять в очереди в период угрозы коронавируса, а заполнять заявления приходится сидя на корточках.

«У нас специально для этого выделены места. Столиков и мест достаточно для того, чтобы люди могли написать заявление. Кому где удобно, тот так и заполняет», - сказала Новохатская.

Она отметила, что прием организован по всем правилам и все необходимое в ЗАГСе имеется.