РИАМО - 22 июл. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что решение о формате нового учебного года каждый регион будет принимать самостоятельно 20 августа, передает Федеральное агентство новостей.

Между тем, по словам главы кабмина, власти готовятся к учебному году, который запланирован на 1 сентября.

«Без сомнения, мы будем принимать решения, исходя из конкретной эпидемиологической ситуации в каждом субъекте Российской Федерации. За это отвечает руководитель субъекта и главный санитарный врач», — объяснил Мишустин.

Несмотря на то, что в России ведется подготовка к 1 сентября, а также ожидается, что новый учебный год начнется традиционно, в правительстве не исключают, что ряд субъектов может вернуться к онлайн-обучению.

Мишустин также выразил благодарность учителям за работу в сложных условиях.