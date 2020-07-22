РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска планируют снести самовольно построенные гаражи по четырем адресам, владельцев просят до 29 июля предъявить документы, подтверждающие право собственности, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Согласно постановлению администрации городского округа Подольск от 21 июля 2020 года, принято решение о сносе самовольных построек по четырем адресам. В том числе в микрорайоне Климовск на улице Молодежная, 2, корпус 1, 2, 3 (за спортивным центром «Темп»); улице Ленина у дома №25, улице Рожкова у дома 2 и 4; в Первом проезде у дома 1», - говорится в сообщении.

Владельцам, имеющим правоустанавливающие документы на строения по этим адресам, необходимо в срок до 29 июля представить указанные документы в Территориальное управление в микрорайоне Климовск на улице Ленина, дом 5, кабинет 205. Телефон для справок: 8 (496) 756-84-25.