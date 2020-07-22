РИАМО - 22 июл. Готовность пятого и шестого корпуса 25-этажного дома жилого комплекса «Восточное Бутово» в деревне Боброво Ленинского городского округа составляет 95%, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственного строительного надзора Московской области.
На данный момент на объектах ведутся работы по благоустройству, отделке и монтажу внутренних инженерных систем.
«21 июля застройщик направил извещение об окончании строительства объекта», - говорится в сообщении.
Информация об окончании строительства появится в мобильном приложении «Подмосковные стройки».
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