РИАМО - 22 июл. Готовность пятого и шестого корпуса 25-этажного дома жилого комплекса «Восточное Бутово» в деревне Боброво Ленинского городского округа составляет 95%, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственного строительного надзора Московской области.

На данный момент на объектах ведутся работы по благоустройству, отделке и монтажу внутренних инженерных систем.

«21 июля застройщик направил извещение об окончании строительства объекта», - говорится в сообщении.

Информация об окончании строительства появится в мобильном приложении «Подмосковные стройки».