РИАМО - 22 июл. Главный внештатный педиатр Минздрава Московской области Нисо Одинаева объяснила, как действовать родителям, если у ребенка после укуса насекомого появилась аллергическая реакция, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«При укусе нужно пользоваться специальными средствами, которые продаются в аптеках. Они не только снимут зуд, но и предотвратят заражение. При множественных укусах следует обратиться к врачу, поскольку они могут вызвать острую реакцию организма», – рассказала Одинаева.

Она призвала ограничивать пребывание в саду с цветами, потому что именно в таких местах зачастую обитают пчелы и осы, от укусов которых кожа быстро краснеет, появляется опухоль. У ребенка может возникнуть головная боль, поднимется температура тела, появится тошнота. Самым опасным случаем является развитие анафилактического шока.

«Особую опасность представляют клещи, поскольку они являются переносчиками инфекционных заболеваний: клещевого энцефалита и боррелиоза. Эти вирусные инфекции поражают спинной и головной мозг. Если укусил клещ, то нужно как можно скорее обратиться в лечебное учреждение», – заявила Одинаева.

По словам эксперта, при отправлении на прогулку в парк или лес, нужно надеть светлую одежду, потому что на ней лучше заметны насекомые. Открытые части кожного покрова лучше защищать нанесением репеллентов для отпугивания насекомых.