РИАМО - 22 июл. С начала 2020 года в адрес инспекторов Госадмтехнадзора Московской области поступило 1080 благодарственных откликов за решение вопросов в сфере компетенции ведомства, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Госадмтехнадзора Подмосковья.

Самыми активными стали жители городских округов Дубна, Раменский, Коломенский, Балашиха, Воскресенск, Одинцовский, Егорьевск, Луховицы, Подольск и Дмитровский.

«Жители региона направили слова благодарности на электронную почту, а также через портал «Добродел», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

К примеру, в Клину жители поблагодарили инспекторов за порядок у нескольких трансформаторных подстанций на улицах Литейной, Советской и Ленинградской. На сооружениях убрали рекламный мусор, а прилегающую к ним территорию расчистили.

За последнюю неделю в ведомство через различные каналы связи поступило 47 благодарных откликов жителей.