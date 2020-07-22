РИАМО - 22 июл. По итогам голосования в ходе заседания Мосгордумы депутаты отклонили проект обращения о переименовании Большого Москворецкого моста в честь политика Бориса Немцова, передает корреспондент РИАМО.

Депутат Мосгордумы Дарья Беседина предложила назвать в честь Немцова мост, где был убит политик. Она сравнила это убийство с актом террора, назвав его открытым вызовом обществу.

«Больше пяти лет назад убили Бориса Немцова. <…> До сих пор в Москве не увековечена память Бориса Ефимовича. <...> Нужно обязательно увековечить память Немцова, назвав в его честь мост, на котором его убили», - сказала Беседина.

Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов отметил, что в Москве стараются не переименовывать исторические места и памятники.

«Он (мост, где был убит Немцов, - ред.) является объектом культурного наследия именно как Большой Москворецкий мост. <...> Я категорически возражаю <...> против переименования <...> из уважения к нашей истории», - прокомментировал Герасимов.

Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Виновным в покушении на политика признан экс-военнослужащий чеченского батальона внутренних войск МВД «Север» Заур Дадаев. По приговору суда он получил 20 лет колонии строгого режима. Остальные участники покушения приговорены к срокам от 11 до 19 лет.