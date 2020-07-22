РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 июл. В подмосковных Котельниках 3 августа пройдет открытая тренировка, спортивное мероприятие проведет двукратный чемпион мира по ММА, говорится в сообщении пресс-службы РОО «РосМолСпорт Московской области».

«3 августа в городском округе Котельники в 12:00 в Кузьминском лесопарке возле стадиона «Здоровье» в рамках проекта РОО «РосМолСпорт Московской области» «Парковый спорт» состоится открытая тренировка. Проведет спортивное мероприятие двукратный чемпион мира по ММА, член правления РОО «РосМолСпорт Московской области» Алан Хадзиев», - говорится в сообщении.

Во время открытой тренировки именитый спортсмен проведет разминку и общеукрепляющую зарядку на все группы мышц своим весом без отягощений, а также вместе со своими воспитанниками покажет основы ударной и борцовской техники.

Тренировка организована администрацией Котельников, РОО «РосМолСпорт Московской области» и МСОАУ «Спорткомплекс Котельники» при поддержке совета депутатов округа, группы компаний IP-HOME и МГЕР горокруга Котельники.