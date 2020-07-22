РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 июл. Семилетний ребенок пострадал от нападения собаки в подмосковном Красногорске в среду, сообщил «РИАМО в Красногорске» представитель экстренных служб горокруга.

«Сегодня (в среду – ред.) на улице Первомайской в Красногорске собака породы хаски напала на семилетнего мальчика, который катался по улице на самокате. Собака повалила ребенка и укусила за щеку. Очевидцы отогнали животное, вызвали скорую помощь и полицию», - сообщил представитель.

По его словам, родители мальчика в это время находились на работе. Владелица собаки сопроводила пострадавшего в больницу.

«Мальчик в настоящее время на операции, он получил рваную рану щеки», - добавил представитель.

Он также отметил, что данная собака и ранее нападала на детей. Дальнейшую судьбу животного определят инспекторы министерства сельского хозяйства региона.