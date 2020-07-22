РИАМО - 22 июл. В Московской области более 6 тысяч выпускников приняли участие в сдаче устной части ЕГЭ по иностранным языкам в среду, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«Экзамен прошел штатно, без нарушений. Завтра (23 июля – ред.), во второй день сдачи, еще почти две тысячи выпускников продемонстрируют свои умения устно общаться на выбранном иностранном языке», — сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что было задействовано 166 пунктов проведения экзаменов. Во второй день будет задействовано 40 пунктов сдачи экзаменов. В каждом из них организаторам и выпускникам измеряют температуру, также в помещениях установлены дозаторы с антисептическими средствами. Рассадка на экзамене производится с соблюдением социальной дистанции между участниками.

«В этом году безопасности мы уделяем особое внимание, спасибо ребятам и организаторам за понимание и выполнение всех правил», — отметила министр.

В 2020 году за ходом проведения экзаменов следят 473 общественных наблюдателя, в том числе 42 представителя Российского союза молодежи.

Результаты экзаменов опубликуют не позднее 2 августа.