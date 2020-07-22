РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июл. В подмосковном Подольске сотрудники Следственного комитета округа посетили в больнице ребенка, выпавшего из окна, и его брата, а также поблагодарили мужчин, которые спасли мальчика, говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Московской области.

Следователи Главного следственного управления СК России по Московской области навестили в больнице двух детей, которые пострадали по вине родителей, но остались живы благодаря неравнодушным гражданам, в том числе мальчика, что 21 июля провисел на карнизе за окном квартиры на четвертом этаже дома порядка 20 минут. Трагедию удалось предотвратить рабочим, которые растянули под окном спасательный тент из подручных средств, и поймали ребенка. Его доставили в больницу, сейчас его здоровью ничего не угрожает.

«Офицеры навестили мальчика, а также его брата. Дети вместе находятся под присмотром врачей. Мальчики очень обрадовались подаркам – игрушкам и сладостям. Кроме этого, офицеры встретились с рабочими, которые спасли ребенка. В адрес мужчин от имени руководства Главного следственного управления ГСУ СК России по Московской области были сказаны слова благодарности и вручены подарки», - говорится в сообщении.

Это не первый случай, когда ребенку угрожала опасность по причине недосмотра матери. Ребенка уже спасали сотрудники МЧС после того, как он чуть не выпал с балкона. После первого случая мать мальчика привлекли к административной ответственности и поставили на учет. Следственные органы организовали проведение доследственной проверки по факту возможной халатности со стороны органов опеки.