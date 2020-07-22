РИАМО – 22 июл. Результаты тестов на Covid-19 футболистов московского ЦСКА Хердура Магнуссона и Арнора Сигурдссона признаны сомнительными, сообщает Газета.ru.

Сейчас спортсмены находятся в изоляции. За ними установлен медицинский контроль. В скором времени футболисты вновь сдадут тесты.

«Армейский клуб незамедлительно уведомил о сложившейся ситуации Роспотребнадзор и Российскую премьер-лигу и провел необходимые профилактические мероприятия», — говорится в сообщении.

За последние сутки в России выявлено 5 862 новых случая коронавируса. За сутки зафиксировано 165 летальных исходов, выздоровели 9669 человек.