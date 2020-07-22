РИАМО - 22 июл. Психолог Михаил Хорс составил портрет типичного туриста, который легко поддастся на провокации мошенников и сможет потерять деньги в отпуске, люди, которые притягивают мошенников, делятся на две категории, сообщает Nation News.

«Первая категория — это чем-то расстроенные люди, растерянные, неуверенные в себе. К ним любят цыгане приставать, мошенники, которые «заходят» именно через неуверенность человека. По внешним признакам такой человек часто озирается, идет неровно, голова в плечи втянута, у него бегает взгляд, и нервная улыбка», - сказал Хорс.

Он отметил, что такие люди не умеют говорить «нет». Они пользуются императивом, навязанным с детства, что они должны оказывать помощь, отвечать на вопросы. Таких людей обязательно берут в оборот мошенники.

«Второй тип людей считает, что они должны быть хорошими для всех, но при этом они чересчур уверены в себе, до крайности, и этим тоже пользуются мошенники. Внешнее отражение этих типов разное, но модель поведения одна», — добавил Хорс.

Психолог уточнил, что уход в любую из крайностей может быть опасным, а середина – устойчива. Если человек и сомневается в себе в меру, и в меру в себе уверен, то мошенники его не тронут.