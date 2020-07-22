РИАМО - 22 июл. Психолог Михаил Хорс составил портрет типичного туриста, который легко поддастся на провокации мошенников и сможет потерять деньги в отпуске, люди, которые притягивают мошенников, делятся на две категории, сообщает Nation News.
«Первая категория — это чем-то расстроенные люди, растерянные, неуверенные в себе. К ним любят цыгане приставать, мошенники, которые «заходят» именно через неуверенность человека. По внешним признакам такой человек часто озирается, идет неровно, голова в плечи втянута, у него бегает взгляд, и нервная улыбка», - сказал Хорс.
Он отметил, что такие люди не умеют говорить «нет». Они пользуются императивом, навязанным с детства, что они должны оказывать помощь, отвечать на вопросы. Таких людей обязательно берут в оборот мошенники.
Психолог уточнил, что уход в любую из крайностей может быть опасным, а середина – устойчива. Если человек и сомневается в себе в меру, и в меру в себе уверен, то мошенники его не тронут.
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