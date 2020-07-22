РИАМО – 22 июл. Российский актер Андрей Сиротин скончался в возрасте 34 лет, причина смерти неизвестна, сообщает Газета.ru.

Сиротин известен по роли в сериале «Достоевский».

«С горечью сообщаем, что не стало талантливого артиста Андрея Сиротина, нашего задумчивого принца Калафа», — говорится в сообщении Московского драматического театра имени Пушкина в Facebook.

Сиротин являлся лауреатом премии «Золотой лист 2010» в номинации «Лучшая мужская роль» и в номинации «Лучший актерский ансамбль» за роль в спектакле «Эдип-царь».

Актер играл в спектакле «Чайка» театра Табакова. С 2010 года он работал в Театре имени Пушкина, среди его работ Принц Калаф в «Турандот». Также артист исполнил несколько небольших ролей в кино.