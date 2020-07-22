РИАМО - 22 июл. Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, согласно которому электронные сигареты и кальяны приравниваются к табачным изделиям, сообщает kp.ru.

Данный закон запретит использование вейпов и кальянов в общественных местах, а также их продажу несовершеннолетним.

«В отношении любой никотиносодержащей продукции, в том числе кальянов, вейпа и электронных сигарет, депутаты предложили распространить все ограничения в части курения табака. В местах, где запрещено курить сигареты, запретят также и курение вейпа», - говорится в сообщении.

Также на такую продукцию предлагается распространить и ограничения по продаже и рекламе, которые уже действуют для табачных изделий.

Кроме того, закон запрещает торговлю никотиносодержащей продукцией, если концентрация никотина в ней превышает 20 миллиграммов на миллилитр.