РИАМО - 22 июл. Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон, согласно которому электронные сигареты и кальяны приравниваются к табачным изделиям, сообщает kp.ru.
Данный закон запретит использование вейпов и кальянов в общественных местах, а также их продажу несовершеннолетним.
Также на такую продукцию предлагается распространить и ограничения по продаже и рекламе, которые уже действуют для табачных изделий.
Кроме того, закон запрещает торговлю никотиносодержащей продукцией, если концентрация никотина в ней превышает 20 миллиграммов на миллилитр.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии