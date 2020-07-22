РИАМО - 22 июл. На очередном заседании столичного парламента принято постановление Мосгордумы «Об утверждении соглашения о сотрудничестве между Московской городской думой и Белгородской областной думой», говорится в сообщении пресс-службы Мосгордумы.

«Этим документом мы официально закрепили давние партнерские отношения с соседями по региону в рамках законотворческой и патриотической работы. Одна из важных совместных площадок – Совет законодателей Центрального федерального округа, где мы обсуждаем актуальные для наших регионов инициативы и вопросы, требующие решений», - сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он уточнил, что соглашение послужит дальнейшему развитию межпарламентских связей, обмену информацией и опытом в области законотворческой деятельности, расширения деловых и дружественных контактов.

Шапошников напомнил, что Московская городская дума постоянно развивает межпарламентские связи с законодательными органами государственной власти субъектов и городов России. На сегодняшний день подписано уже 40 соглашений и протоколов о сотрудничестве с различными регионами.