РИАМО - 22 июл. Сотрудники правоохранительных органов пресекли в Москве деятельность этнической группы, участники которой подозреваются в вымогательстве денег, сообщается на сайте «МВД Медиа».

По версии оперативников, в октябре прошлого года злоумышленники, угрожая физической расправой, вынудили директора и управляющую одного из букмекерских клубов Москвы написать долговые расписки, согласно которым они якобы получили взаймы 3 и 4,5 миллиона рублей соответственно. В случае невозврата эти денег потерпевшие, согласно распискам, были обязаны передать подозреваемым квартиру и иномарку общей стоимостью более 10 миллионов рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали на территории Московского региона трех активных участников группы. Ими оказались женщина и двое мужчин, один из которых ранее был судим», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ «Вымогательство».

Двух подозреваемых заключили под стражу, другой находится под подпиской о невыезде. Во время обысков у подозреваемых дома нашли 20 долговых расписок.