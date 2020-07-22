РИАМО - 22 июл. Депутаты Мосгордумы поддержали в окончательной редакции постановление о возведении в столице памятника советскому государственному деятелю Ефиму Славскому, передает корреспондент РИАМО.

В ходе заседания депутаты обсудили проект постановления Московской городской думы «О внесении изменения в постановление Московской городской думы от 27 июня 2001 года №97 «О перечне предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения».

«Постановлением предлагается дополнить перечень предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения следующим объектом: монумент советскому государственному деятелю, руководителю атомной промышленности, трижды Герою социалистического труда, министру среднего машиностроения Ефиму Павловичу Славскому», - сказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

По его словам, для возведения выбран парадный сквер госкорпорации «Росатом» по адресу: Ордынка, 24. Памятник установят на средства «Росатома».

Герасимов добавил, что Славский был одним из руководителей по созданию ядерного щита России. Возведение памятника приурочено к 75-летию отечественной атомной промышленности.

Ефим Павлович Славский (1898-1991) – советский государственный деятель, специалист в области цветной металлургии. Он руководил советской атомной промышленностью. Являлся трижды Героем социалистического труда и одним из руководителей советского атомного проекта, министром среднего машиностроения СССР, депутатом Верховного Совета СССР.