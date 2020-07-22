РИАМО - 22 июл. Молодежи, которая ищет работу на лето, не стоит рассчитывать, что сразу кто-то предложит высокооплачиваемую должность в престижном месте, но можно найти вполне приемлемые варианты, также важен опыт, который можно получить, сообщила клинический психолог Люция Сулейманова.

«В этом юном возрасте не стоит вопрос о выборе профессии. По большей части молодежи доступен низкоквалифицированный труд: сфера услуг, рестораны, курьерская доставка. Когда школьники выбирают такую работу, у них мотивация все-таки больше материальная, нежели получение профессиональных навыков», - сказала Сулейманова в эфире радио Sputnik.

Она подчеркнула, что работа научит самостоятельности. Школьник принимает решения, может попробовать себя.

К тому же, если договор о приеме на работу был оформлен официально, можно завести трудовую книжку, и работодатель сделает в ней первую запись о трудовом стаже, который имеет значение при определении размера пенсии.

По словам эксперта, чтобы не перегореть на первой работе, и юным самозанятым, и тем молодым людям, кто будет работать по найму, нужно правильно оценивать и распределять силы.

«Очень важно знать и подросткам, и родителям о гигиене труда, потому что подростки увлекаются и часто забывают соблюдать режим труда и отдыха. У них нет момента внутренних ограничений, соответственно, очень важно соблюдать правильный режим, чтобы не было перегрузок», – отметила психолог.