РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 июл. На Путилковском шоссе в подмосковном Красногорске приступили к укладке асфальта на проезжей части, в настоящее время работы выполнены на 25%, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В Красногорске в рамках реконструкции Путилковского шоссе строители приступили к укладке асфальта на проезжей части шоссе протяженностью 1,6 километра», - говорится в сообщении.

В ходе работ участок шоссе расширят до четырех полос. Реконструкция проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, которое он дал в августе 2018 года.

«В настоящее время работы по укладке асфальта выполнены на 25%. Расширение проезжей части до четырех полос движения позволит существенно сократить пробки на данном транспортном узле и значительно улучшить транспортную доступность района. Окончание работ по реализации проекта запланировано на четвертый квартал текущего года», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Он добавил, что также ведется устройство дорожной одежды по основному ходу дороги, параллельно продолжается переустройство инженерных коммуникаций - ведется перекладка сетей связи, кабельных линий электропередачи, устройство ливневой канализации.

Расчетная скорость движения по шоссе после реконструкции составит 80 километров в час с перспективной пропускной способностью 30 тысяч автомобилей в сутки. Также на дороге построят новые тротуары по обеим сторонам, велосипедную дорожку шириной 2 метра, установят новые светофорные объекты и наружное освещение.