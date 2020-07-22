РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июл. В подмосковном Подольске вандалы, осквернившие фигуру капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы, компенсируют изготовление новой, ее уже начали создавать, сообщил «РИАМО в Подольске» старший по дому и инициатор установки фигуры Виктор Макаров.

В микрорайоне Кузнечики на улице Генерала Смирнова, 11 в ночь с 15 на 16 июля видеокамера зафиксировала, как трое молодых людей из четырех справили нужду на фигуру футболиста Артема Дзюбы. Один из них оторвал голову фигуре. Ущерб составил более 20 тысяч рублей. Макаров обратился с заявлением в дежурную часть УМВД России по Подольску. Полицейские нашли вандалов, ими оказались жители городского округа Подольск 1999, 2000 и 2001 года рождения.

«Виновные извинились за содеянное и предложили компенсировать стоимость изготовления новой фигуры. Они уже перечислили 12 тысяч рублей, это половина необходимой суммы. Новую фигуру уже заказали в мастерской, через две недели она будет готова, тогда потребуется вторая часть суммы. Также они заплатили административные штрафы по 500 рублей каждый», - сказал Макаров.

Сотрудница пресс-службы УМВД России по городскому округу Подольск уточнила, что нарушителей привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».

Ранее в октябре 2019 года две девушки уже уносили с собой эту фигуру футболиста, на них завели уголовное дело, но судебного рассмотрения с тех пор еще не было.

В июне 2019 года активисты по данному адресу установили фигуру футболиста, который отдает воинское приветствие. На заднем фоне запечатлены все результаты матчей сборной России. Фигуру установили к годовщине чемпионата мира по футболу, прошедшего в России в 2018 году.