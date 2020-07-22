РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июл. Полицейские Подольска задержали двоих местных жителей, укравших велосипед стоимостью 13 тысяч рублей из подъезда дома, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть второго отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 24-летней местной жительницы о том, что неизвестные совершили хищение велосипеда из подъезда дома на улице Рабочая. Общая сумма материального ущерба составила более 13 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении данного преступления задержали двоих 18-летних подольчан. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.