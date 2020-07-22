РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июл. За минувшие сутки в подмосковных Люберцах выявили четыре новых случая коронавируса, за весь период пандемии в округе зарегистрировали 2095 случаев заболевания, сообщает областной оперштаб по борьбе с Covid-19.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 128 новых случаев коронавируса.

«В Люберцах выявили за сутки четыре случая коронавируса. Всего в округе насчитывается 2095 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки выявили один новый случай инфицирования коронавирусом, всего в округе зафиксирован 331 случай заражения. В Дзержинском выявили один новый случай Covid-19, общее число заражений в округе достигло 571.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 62173 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1072 человека. Выздоровели и выписались 44162 человека.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия 8(800)550-50-30. Всем жителям региона нужно обязательно носить медицинские маски в общественных местах.

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Текстовая трансляция

22 ИЮЛЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- Иммунитет к коронавирусной инфекции обнаружили у 23-24% населения Москвы и Подмосковья, об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

- В Подмосковье возобновляется проведение спортивных мероприятий. Соревнования и турниры по различным видам спорта проводятся с ограничениями по количеству участников в соответствии с требованиями безопасности.

- Депздрав Москвы опроверг информацию о росте заболеваемости Covid‑19 в столице. За месяц число новых заболевших сократилось на 45,9%.

- Мишустин заявил, что здравоохранение РФ готово ко второй волне Covid‑2019. Глава российского кабмина уточнил, что система здравоохранения хорошо себя показала во время пандемии.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За последние сутки в России зафиксировали 5 862 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 128 случев заражения. В Москве - 638 случаев.

- В Москве за прошедшие сутки умерли 19 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии жертвами Covid-19 стали 4350 человек.