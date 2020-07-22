РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июл. В парке культуры и отдыха «Наташинские пруды» Люберец 26 июля пройдет выставка-пристройство котят и кошек «Возьми меня с собой», говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Выставка начнется в 12:00 на площади народных гуляний. В ходе мероприятия посетители парка смогут полюбоваться питомцами, принести для них подарки (сухие и влажные корма, игрушки, медикаменты) и, конечно же, приютить животное. Если житель планирует взять котенка, с собой надо взять паспорт и переноску», - говорится в сообщении.

Как отметили в приюте «КотоЛюб», который организует выставку, все питомцы найдены на улице, обработаны от паразитов, привиты, здоровы и умеют пользоваться лотком.

«Приглашаем люберчан разного возраста посетить выставку! Вас ждет музыка, благотворительная ярмарка в пользу животных и много красивых и ласковых котят и кошек», - завершается в сообщении.