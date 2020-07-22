РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июл. Жительница Люберец Вероника Малюгина-Корниенко стала лауреатом I степени Международного многожанрового фестиваля-конкурса «Чемпионат Европы», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Конкурс проходил в режиме онлайн. Девушка занимается в школе-студии эстрадного вокала «Геометрия успеха» городского округа Люберцы. На конкурсе она выступала в номинации «эстрадный вокал», возрастная категория 17-20 лет.

«Поздравляем Веронику и ее преподавателя Татьяну Матвееву с заслуженной победой!» - говорится в сообщении.