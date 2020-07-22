РИАМО (МЫТИЩИ) - 22 июл. Рецидивисту из подмосковных Мытищ предъявлено обвинение в убийстве женщины из города Брянска, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

По предварительным данным следствия, 21 июля в подъезде многоквартирного дома Мытищ обнаружено тело 27-летней женщины. По данным эксперта, смерть потерпевшей наступила от тупой травмы шеи с переломом подъязычной кости в результате сдавления шеи руками.

«В ходе проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий удалось установить и задержать мужчину, совершившего преступление. Им оказался 52-летний ранее судимый местный житель. На допросе у следователя он сообщил, что совершил преступление в ходе ссоры из-за личной неприязни к погибшей», - говорится в сообщении.

Следователем следственного отдела по городу Мытищи ГСУ СК России по Московской области местному жителю предъявлено обвинение в убийстве жительницы города Брянска (часть 1 статьи 105 УК РФ).

В ближайшее время следователем будет решен вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователями и криминалистами осмотрено место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Помимо этого, проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - отмечается в сообщении.