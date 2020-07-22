РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июл. Точечный ремонт подъездов в 70 многоквартирных домах проведут в городском округе Люберцы в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

В перечень МКД включены адреса, по которым поступили обращения жителей на портал «Добродел».

«В городском округе создана муниципальная комиссия по контролю проведения уборки подъездов и точечного ремонта. В ее состав также вошли представители территориального отдела №22 Госжилинспекции Московской области», - сказал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Он добавил, что комиссия проверяет адреса, по которым поступили жалобы жителей, и принимает решение о приведении объекта в надлежащее состояние.

По словам главы Люберец, в этом году точечно отремонтируют не менее 99 подъездов жилых домов. В них проведут необходимую покраску стен, потолков входной группы и этажей, ремонт и замену батарей, окон, дверных блоков, светильников, электропроводки, кровли, ремонт малых архитектурных форм и скамеек на придомовой территории и другое.

Жители городского округа могут поделиться своими комментариями или замечаниями о качестве работ и состоянии подъездов по телефонам Единой диспетчерской службы ЖКХ: 8-495-103-44-33; 8-800-301-44-33. Заявку также можно оставить на сайте ЕДС ЖКХ: https://eds.mosreg.ru/.