РИАМО - 22 июл. Специалисты оперативных служб и саперы взорвали подозрительную сумку, которую обнаружили на Ильинке у дома №12, сообщает ТАСС.

«Только что специалисты во взаимодействии с саперами взорвали подозрительную сумку на Ильинке», — сказал источник агентства в экстренных службах.

По предварительным данным, в сумке была пицца.

Ранее в столице из-за обнаружения подозрительного предмета перекрыли отрезок от Большого Черкасского переулка до Новой площади. Движение уже восстановлено.