РИАМО - 22 июл. Спасатели поисково-спасательного отряда №1 ГКУ «Мособлпожспаса» вместе с лесничими вывели из леса трех грибников, заблудившихся на границе Московской и Смоленской областей, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

Инцидент произошел 21 июля недалеко от садоводства «Березка» Темкинского района. Супруга одного из потерявшихся позвонила и сообщила о ЧП на Единую службу спасения «112».

«Трое грибников 1953, 1954 и 1956 годов рождения, вошли в лес в 6:00, оставив свой автомобиль в паре километров от Московской области, на территории СНТ «Березка». Гуляя по лесу и собирая грибы, пожилые мужчины потеряли ориентацию и сбились с пути», - рассказал старший смены ПСО №1 Евгений Воскобойников.

Он уточнил, что ситуации усугубилась тем, что в этом районе очень плохо работала мобильная связь. Тем не менее, один из мужчин смог дозвониться до жены и сообщить о том, что им нужна помощь. Затем телефон разрядился и они остались без связи.

В результате вывести грибников из леса удалось только в 21:00. Пенсионеры в медицинской помощи не нуждались. Они поблагодарили спасателей.